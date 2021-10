L’Autre Chose: che calzature e capi da donna propone? Si possono acquistare online?

Tutta la maestria italiana e l’allure dello stile parigino si uniscono per dare vita ai capi di L’Autre Chose, un marchio tutto da scoprire per sentirsi seducenti e raffinate, ma con un tocco di casual.

Lo stile di L’Autre Chose

I capi di L’Autre Chose propongono l’immagine di una donna indipendente e autonoma e capace allo stesso tempo di non dimenticare la propria femminilità, di alternare il classico tailleur a soluzioni più morbide. Una donna che sa reinventarsi secondo il momento della giornata. Una donna che sa giocare con i colori, che è attenta ai dettagli e ai tessuti.

Gli abiti

Alternano e mixano qualità e design, tradizione e innovazione, eleganza e spontaneità. Un mix di elementi che si rifà al fascino parigino, ma senza dimenticarsi dell’abilità artigianale sviluppata nella terra tra le campagne marchigiane e le spiagge del mare Adriatico.

Le scarpe

La passione delle donne per le scarpe è nota, perché sono esse sono molto di più di un semplice accessorio. “Dai a una donna le giuste scarpe e lei conquisterà il mondo”, dice un aforisma. Ogni donna ha quel paio di scarpe che una volta indossato la farà sentire forte e pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo. Per alcune sono gli anfibi, per altre un paio di stivali, per altre ancora delle sneakers o il fatidico tacco 12. Non importa il modello, l’importante è sentire di essere arrivate a fine serata vincenti, qualsiasi sia stata la sfida affrontata durante la giornata.

Le scarpe L’Autre Chose, con i numerosi modelli proposti, accompagnano la donna – tutte le donne – durante questo passaggio.

Dove acquistare i capi di L’Autre Chose

Se lo stile di L’Autre Chose ti ha conquistata non avrai di certo problemi nel cercare la modalità di acquisto più congeniale alle tue preferenze: boutique esclusive (Milano, Roma, Torino), negozi multimarca, e-commerce. In Italia e nel mondo (compresi Beverly Hills, Taipei e Dubai). Per i negozi fisici puoi consultare il sito di L’Autre Chose, dove troverai anche l’e-commerce.

Scopriamo l’e-commerce di L’Autre Chose

“E se poi non mi piacciono addosso a me? Se sbaglio misura? Se…”. Sono tante le remore che ci frenano dal comprare online, soprattutto quando i capi sono di una qualità superiore e i prezzi, di conseguenza, più elevati di quanto spendiamo di solito. Qualsiasi sia il tu “se”, l’e-commerce di L’Autre Chose ti garantisce la possibilità di reso (non di cambio del capo). A condizione che i vestiti non siano stati indossati, non siano stati lavati e siano restituiti con tutti i cartellini attaccati.

Per la richiesta di reso vai alla sezione My Account, poi Ordini e procedi quindi con il Reso. La conferma di autorizzazione al reso arriverà via email un paio di giorni dopo, con l’indirizzo di spedizione. Il rimborso invece avviene entro 14 giorni dalla ricezione della merce.

Se vuoi capi di qualità e che non passano velocemente di moda puoi anche approfittare dell’angolo dei saldi e di quello dedicato ai capiti della stessa stagione, ma di un anno prima.