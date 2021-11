Ohana è una parola Hawaiana usata per indicare un rapporto molto forte e indissolubile. La natura di questo rapporto può essere di tipo famigliare, di amore oppure di amicizia. Il termine si traduce con la parola “Famiglia“. Tuttavia, la parola Ohana non racchiude soltanto i rapporti di parentela in senso stretto. Questa, infatti, indica anche la famiglia che si sceglie, ovvero quegli amici che vengono visti come fratelli.

Abbiamo imparato a conoscere questa parola grazie al cartone della Disney Lilo e Stitch, tuttavia è una parola che ha origini antichissime. La parola Ohana, infatti, indica quel legame e indissolubile di amore e fratellanza, dato con la famiglia in vita, gli antenati, e gli amici. L’Ohana, per esistere necessita dell’Aloha, ovvero dell’amore.

Ohana: significato del termine

La parola hawaiana significa famiglia, ma non una famiglia in senso stretto, ma nel senso esteso del termine.

Questa parola, infatti, si usa per indicare i componenti della famiglia di primo grado, come per esempio padre, madre, fratelli, figli e marito, ma anche componenti di qualsiasi altri grado in vita e non. Secondo l’Ohana, infatti, quei componenti famigliari che sono stati tanto amati in vita, non smettono mai di far parte della famiglia, ma anzi, continuano a vegliare sui loro cari rimasti in vita. L’Ohana rappresenta anche tutti quei componenti di famiglia adottivi, sia che vivono nel nucleo, oppure che sono lontani fisicamente. Infine, il significato della parola racchiude tutte quelle persone per cui si prova Aloha, ovvero un amore incondizionato, quel legame forte e indissolubile che si può provare per amicizie particolarmente unite.

Vi sono poi alcune persone che reputano parte dell’Ohana anche gli animali. Un esempio sono gli animali domestici e tutti quegli animali che migliorano la qualità di vita di tutti i giorni. In questo caso questi animali vengono visti come veri e propri componenti della famiglia, e quindi parte dell’Ohana.

Ohana e Lilo e Stitch

Tutti noi abbiamo sentito la celebre frase che viene pronunciata nel cartone di Lilo e Stitch, in cui si dice che “Ohana significa famiglia, e famiglia significa che nessuno viene dimenticato”. Questa frase descrive con poche parole il significato più profondo della parola hawaiana.

Secondo gli hawaiani, infatti, la famiglia è fatta di relazioni indissolubili, e caratterizzata da uno spirito di squadra talmente forte da rendere il problema di un singolo il problema dell’intero sistema famiglia. –

Nel gruppo famiglia nessuno viene mai dimenticato, nemmeno chi non è più su questa terra. Gli avi trapassati, infatti, continuano a vivere all’interno dell’Ohana nel cuore dei viventi attraverso piccoli gesti che li ricordano.