Orciani borse: dove si possono acquistare? Che modelli propone?

Le borse Orciani in poco tempo hanno acquistato sempre più valore. Conosciute, apprezzate, ricercate. Un boom non privo di effetti collaterali.

Shopping sicuro per vere borse Orciani

Una Sveva a un prezzo super scontato? È il sogno di ogni amante di borse. Ma attenzione all’inganno: dietro quello sconto strepitoso ci potrebbe essere una semplice imitazione. Orciani, anche a tutela dei suoi clienti, è molto attento al fenomeno della contraffazione ed effettua in modo costante verifiche sulla vendita del suo marchio falsificato sia nei negozi fisici sia online.

È quindi importante assicurarsi che l’acquisto avvenga in negozi licenziatari del marchio e per gli acquisti online preferire l’e-commerce ufficiale, dove è possibile anche richiedere la confezione regalo composta da scatola e fiocco con il logo. Puoi acquistare anche in punti fisici a marchio Orciani: l’Orciani Factory Store a Fano (PU), l’Orciani Showroom a Milano e i due shop in shop Orciani Green Pea e Orciani Rinascente Torino entrambi nella città sabauda.

E in caso di dubbio sull’autenticità di una borsa ricorda che quelle Orciani originali hanno sempre al loro interno una card di presentazione con la garanzia del prodotto, che ha una validità di due anni.

Borse senza tempo

Orciani realizza borse per donna e uomo, caratterizzate da una lavorazione artigianale e un’attenta cura dei dettagli. I suoi modelli sono oggetti senza tempo, che da una stagione all’altra mantengono inalterato il loro valore, se addirittura non lo aumentano. Praticamente per ogni modello, inoltre, Orciani propone misure diverse e la possibilità di scegliere la pelle rigida o la soft pelle. Ma quali sono i modelli più apprezzati?

Ecoline e Planet per la salvaguardia del pianeta

Orciani è molto sensibile alle tematiche ambientali e ha scelto di adottare un’etica della sostenibilità che passa dall’utilizzo di energia green a un accorto approvvigionamento della materia prima. In chiave ecologista sono stati creati Planet (zaino per uomo ecofriendly) e la serie Ecoline (linea per donna realizzata in eco-nylon e pelle).

Sveva, unica con la personalizzazione

La borsa è stata eletta borsa dell’anno 2017. Si caratterizza per una forma esclusiva a trapezio, la fodera interna in pelle scamosciata e la chiusura con calamita. È possibile anche personalizzarla con un semplice monogramma (carattere risultante dalla congiunzione e parziale sovrapposizione delle lettere di una o più parole, che viene usato con valore di sigla) composto da 2 o 3 lettere.

Tracolle per personalizzare le borse

Molto apprezzate dalle clienti di Orciani sono anche le tracolle (in pelle semplice, intrecciata, con borchie, con tessuto e pelle o in pitone), con cui è possibile personalizzare la propria borsa.

Linea uomo: borse e zaini per ogni momento

Nella linea uomo Orciani propone borse a tracolla, zaini e borse da viaggio o per la palestra. Soluzioni polifunzionali per l’uomo contemporaneo che sta attento allo stile ma anche all’impatto ambientale che produce sul pianeta.