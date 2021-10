Scuola superiore Marchesini Sacile: dove si trova, come iscriversi, segreteria e contatti

La scuola superiore Marchesini accoglie studenti provenienti dal territorio pordenonese e trevigiano e si fa forte delle caratteristiche economico-produttive dell’area. Di conseguenza non può mancare la tendenza a valorizzare la tradizionale economia agricola a cui si affianca da tempo l’attività industriale a cui sono legate le piccole-medie imprese che convivono e allo stesso si ispirano alle più importanti aziende italiane. Il Marchesini ha quindi fatto suoi questi cambiamenti economici locali nonché le esigenze del territorio, proponendo corsi di studio sempre più legati al territorio. Tra questi non si può non ricordare l’attivazione di uno specifico indirizzo tecnico-turistico. L’offerta formativa già piuttosto ampia è arricchita grazie alla compartecipazione di aziende del territorio che danno la possibilità agli studenti di partecipare a progetti e ad attività di stage. Scopriamone di più!

I.T. E.AMM “G.Marchesini”: informazioni e contesto

L’istituto superiore Marchesini è un istituto di formazione piuttosto recente e comprende due differenti realtà dislocate rispettivamente nei comuni di Sacile e Brugnera. I plessi dell’Istituto sono quindi tre:

– la sede centrale Marchesini (Sacile),

– la sede associata Della Valentina (Sacile),

– la sede associata Carniello (Brugnera).

I tre istituti sono facilmente raggiungibili dagli studenti grazie all’efficienza dei trasporti pubblici: autobus e treno per Sacile ed autobus per Brugnera. Gli edifici sono ovviamente tutti in possesso delle certificazioni relative all’agibilità e alla prevenzioni degli incendi e rispettano la normativa sulla sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche.

La scuola si impegna a mettere a disposizione degli studenti i migliori strumenti per la didattica. Ogni istituto è caratterizzato dalla presenza di aule idonee, laboratori disciplinari, biblioteche e palestre. Tutte le aule sono coperte dalla connessione wi-fi.

Istituto Superiore Marchesini di Sacile: dove si trova, contatti e segreteria

L’istituto di Istruzione Superiore Statale di Sacile Brugnera G. Marchesini si trova in Via dello Stadio, n.9 a Sacile (Pordenone).

Per ricevere tutte le informazioni di cui si ha bisogno è possibile contattare la segreteria didattica dell’Istituto tramite:

– Telefono: 0434733429

– Email: pnis006007@istruzione.it

La segreteria didattica è aperta al pubblico nei seguenti orari:

– Tutti i giorni: dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Istituto Superiore Marchesini di Sacile: come iscriversi

I codici ministeriali sono indicati in modo più che esaustivo direttamente sul sito web dell’istituto a seconda dell’indirizzo per cui si decida di iscriversi. Allo stesso modo sono indicate anche le modalità di versamento delle tasse scolastiche statali obbligatorie.

Nello specifico la sede “G. Marchesini” di Sacile dell’Istituto Tecnico Economico prevede due indirizzi:

– Amministrazione Finanza e Marketing

– Amministrazione Turismo

Per procedere con le iscrizioni è richiesto il certificato delle competenze e delle valutazioni della scuola Media o il nulla osta in caso di provenienza da altri Istituti Superiori. Alla domanda devono poi essere allegati:

– Fotocopia codice fiscale

– n.2 Foto tessere

– Fotocopia libretto vaccinazioni

– Fotocopia del permesso di soggiorno (richiesto esclusivamente per gli studenti stranieri)

– Eventuali certificazioni sanitarie o dispensative (entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni)

– Consiglio orientativo (entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni da poter inviare anche via mail)

– Domanda di iscrizione (disponibile direttamente in segreteria)

– Privacy

– Patto educativo di corresponsabilità

– Inserimento con compagno

– Dati anagrafici allievo

– Dati anagrafici genitori