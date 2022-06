Se vuoi acquistare i biglietti MGP Misano affrettati e collegati al sito ufficiale prima che finiscano. Questi, infatti, sono già disponibili online da diverso tempo.

La gara comincerà ai primi di settembre, ed avrà luogo a Misano Adriatico.

I biglietti possono essere comodamente acquistati online e pagati con carta di credito, oppure, acquistati dai rivenditori autorizzati ticketone.

La gara avrà luogo precisamente dal 2 al 4 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, a partire dalle ore 08.00. I biglietti possono essere acquistati per l’intero periodo, oppure per il singolo giorno.

I prezzi variano dai 45€ ai 299€ in base alla formula che si desidera acquistare.

Il circuito di Misano

Il circuito di Misano fu progettato nel 1969, anche se l’attività sportiva fu avviata effettivamente soltanto a tre anni dalla sua progettazione.

Agli inizi degli anni ’90 il circuito fu sottoposto a interventi di ristrutturazione in modo da rendere l’impianto sempre più efficiente.

Il nome di Misano World Circuit Marco Simoncelli nel 2012, dopo la sua morte, poiché fu proprio qui che i “Sic” cominciò la sua carriera.

La gara di Settembre si svolgerà su tre giornate, con la finale del Gran premio fissata per il 4 settembre. Si tratta della tappa finale del tour asiatico.

Biglietti MGP Misano: dove acquistarli

I Biglietti per il MGP di Misano di settembre possono essere acquistati online sul sito di Ticketone, oppure su global Tickets.

Inoltre, si possono acquistare direttamente sul sito di Mivano World Circuit Marco Simoncelli.

Possono essere acquistati fisicamente nei rivenditori autorizzati di Ticketone, oppure nelle biglietterie del circuito.

L’acquisto dei biglietti può essere sul singolo giorno, oppure sull’intera gara di tre gironi.

Biglietti MGP Misano: prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, i biglietti per il MotoGP di Misano variano dai 45€ ai 300€ in base alla data scelta e al posto riservato.

La singola giornata di venerdì 2 settembre posti in tribuna costa 45€, mentre la sola giornata del 3 settembre costa circa 100€ per la tribuna. Infine, acquistare i biglietti per la domenica di gran finale con posti in tribuna costa circa 180€.

Vi è poi la possibilità di acquistare i pacchetti di più giornate. Si può scegliere di acquistare biglietti per l’intero weekend del valore di 300€, oppure soltanto per le giornate di sabato e domenica al costo di circa 250€.

I bambini dagli zero ai 12 anni accompagnati da un adulto, usufruiscono del biglietto ridotto a 5€.

A questi prezzi, per chi non vive nei dintorni di Misano Adriatico, va aggiunto il costo dell’hotel, e del trasporto per raggiungere la destinazione.