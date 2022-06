Stampe su tela, come sceglierle per la propria casa

Quando si tratta di scegliere un quadro per la propria casa, si deve partire dal presupposto che per ottenere un layout di successo si deve rispettare la personalità ed i gusti di chi abita l’ambiente domestico affinché si senta a proprio agio. Mobili, colori, tendaggi e tessuti, infatti, sono tanti elementi di cui tenere conto quando si arreda l’interno della propria casa. E per dare il tocco finale alla decorazione murale, il dipinto rimane l’accessorio ideale che porterà il tanto desiderato cambiamento. Quindi, per accompagnarti in questa piacevole ma non sempre scontata missione, ecco alcuni consigli per completare la tua decorazione con l’aiuto di quadri che ti somigliano davvero.

Opta per dei quadri moderni e stampe su tela: le stampe su tela sono la nuova tendenza nella decorazione d’interni. Questo processo consiste nella stampa di una fotografia su una tela artistica, che viene poi pinzata su una cornice di legno, per renderla una vera opera d’arte. Per la tue decorazioni di stampe su tela murale, puoi anche optare per una foto personale, un matrimonio, un ricordo di famiglia o una vacanza e quindi immortalare le tue foto più belle per sempre.

Stampe su tela: occhio allo stile del tuo arredamento d’interni

Il primo elemento che determinerebbe la tua scelta per quanto concerne le stampe su tela è lo stile dei tuoi interni. Di quale stile ti sei innamorato? Uno stile classico in cui sarebbero più appropriati dipinti di ritratti o fiori e motivi floreali o meglio uno stile moderno, vintage o minimalista per il quale sarebbe più giudizioso optare per dipinti astratti e dipinti moderni. Prendendo il caso delle due foto in fondo ad un interno in stile minimalista, dove i toni chiari sono i più dominanti, una serie di stampe su tela moderni o un unico quadro orizzontale appeso a un livello basso – ad esempio 1m e 50cm – abbellisce il soggiorno, gli conferisce il suo carattere conservando il lato semplicistico di questo stile di decorazione. Quando si tratta di stampe su tela, osate i diversi temi: che tu sia affascinato dall’arte astratta, appassionato di paesaggi straordinari, ammiri la street art o meglio i dipinti di città e monumenti, prova a cambiare dal tema che più ti affascina e abbina senza moderazione i toni neutri a quelli forti, poi osa i colori sorprendenti. Verrà fuori qualcosa di straordinario!

Stampe su tela: il ruolo del colore della vernice

Quando si parla di pittura per interni, il bianco è un colore elegante, luminoso e di tendenza per eccellenza. Ma per incontrare i gusti e le preferenze personali di ognuno di noi, al fine di distinguersi e rendere la propria casa un luogo unico e originale, vediamo sempre più ambienti interni con colori originali delle pareti come rosso scuro, verde, blu, turchese, eccetera. Stampe su tela, come mettere le mani sul dipinto giusto? Per prima cosa crea contrasto: optare per un dipinto chiaro, prevalentemente bianco su una parete dipinta di scuro e viceversa. Ma prima di tutto lascia che la tua ispirazione sia libera, quindi rompi le regole e gli standard e imponi il tuo stile. È la tua casa e della sua decorazione, sei tu e solo tu l’unico responsabile. Ricordatevi di mettere le stampe su tela sulla parete della vostra cucina, ricorderà il mondo della cucina, con frutta o verdura messa in scena che stuzzicheranno l’appetito e così per tutte le altre stanze, fate in modo che le stampe vi aiutino a creare un ambiente assolutamente unico e che emani vibrazioni positive. Il segreto sta tutto lì!