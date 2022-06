Come scegliere il divano per casa: consigli utili

Il divano è quell’oggetto che non può assolutamente mancare all’interno di una casa, ma bisogna fare attenzione perché va scelto con particolare accortezza.

È il centro nevralgico della zona living della casa: vediamo qualche piccolo segreto per trovare quello più adatto.

Le caratteristiche del divano

Nel momento in cui si decide di andare a comprare un nuovo divano la prima cosa su cui bisogna focalizzarsi è la grandezza degli ambienti.

Il divano deve essere per forza proporzionato alla grandezza del soggiorno per non andare poi ad occupare troppo spazio ed impedire poi il passaggio delle persone.

In seconda battuta si dovrà vedere lo stile della stanza; comprendere se abbiamo soggiorni classici e moderni come quelli di Veri Affari poiché un divano post-moderno sicuramente non starà bene in un soggiorno con stile antico e viceversa.

L’importante quando si sceglie il divano è l’utilizzo che ne viene fatto, ad esempio se serve per passare una serata di relax si dovrà optare per un modello comodo e morbido.

Nella scelta possono influire diversi fattori come la presenza di bambini in casa; in questo caso è importante che sia forte alle sollecitazioni e a anti-macchia.

Nel caso in cui c’è una persona anziana ne servirà uno comodo con la seduta ergonomica e lo schienale rafforzato.

Un altro elemento da prendere in considerazione è il colore: un divano scuro risulterà essere più imponente, mentre quello chiaro serve a rendere l’ambiente più arioso.

Struttura del divano: fare la scelta giusta

La struttura della composizione del divano è personale, solitamente quello che va per la maggiore è quello in pelle.

Questo ha un fascino unico, è molto durevole ma fastidioso durante il periodo estivo al contatto con il corpo.

Negli ultimi anni si opta molto anche per il divano in microfibra, che è più leggero ma ha bisogno di maggior manutenzione.

La principale divisione quando si parla di un divano è tra classico e moderno e anche qui va molto a gusto personale.

Un buon divano per essere duraturo nel tempo deve avere come prima cosa una struttura in legno massello, preferibile al legno truciolato.

È molto importante anche scegliere la giusta imbottitura che viene fatta principalmente con il poliuretano espanso, utilizzato perché si deforma difficilmente.

Ci sono altri materiali che vengono usati: la piuma d’oca con inserti in espanso o la gommapiuma, mentre come tessuti di rivestimento, oltre alla pelle, abbiamo le fibre sintetiche o anche tessuti naturali.