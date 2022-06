Trend del turismo italiano per l’estate 2022: sì alle vacanze green

Come ogni estate, anche questa avrà le sue caratteristiche specifiche, non tutte positive. Per via della crisi economica, infatti, molte famiglie eviteranno di partire per le vacanze, per una questione di risparmio. Saranno comunque molti gli italiani che andranno ugualmente in vacanza, come sempre per ricaricare le pile in vista del ritorno alla normalità, al lavoro, allo studio e alla vita di tutti i giorni. Ecco perché in questo articolo scopriremo insieme i migliori trend del turismo italiano per l’estate 2022, che includono ad esempio le vacanze green.

Una panoramica sullo stato attuale del turismo italiano

L’estate è ormai iniziata, e i dati rivelano che in totale gli italiani che andranno in vacanza questa estate saranno oltre 30 milioni, nella quasi totalità dei casi (90%) i turisti decideranno di restare entro i confini tricolori. A dispetto della crisi aumenterà anche la spesa, con un valore stimato intorno al +11%, mentre i flussi turistici provenienti dall’estero subiranno una contrazione, ovviamente legata all’attuale situazione di conflitto tra la Russia e l’Ucraina. Per quel che riguarda i trend, l’estate 2022 sarà caratterizzata dal turismo sostenibile, ovvero da una consapevolezza sempre maggiore della necessità di proteggere l’ambiente e rispettare le risorse naturali, anche e soprattutto quando si viaggia. Per capire appieno cosa si intende quando si parla di vacanze green e di turismo ecosostenibile, è possibile leggere alcuni approfondimenti utili in materia disponibili sul web.

E le mete perfette per un viaggio di questo tipo? In Italia ci sono alcune opzioni davvero straordinarie, come nel caso di Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto, insieme ad un’isola speciale come la Sardegna, a Moena (Trentino Alto Adige) e alla Valle del Sosio, situata in Sicilia.

Significato e vantaggi di una vacanza green

Per vacanza green si fa riferimento ad un viaggio in cui il turista si prende cura dell’ambiente che lo circonda, immergendosi nella natura, e cercando di ridurre al minimo il suo impatto su di essa, attraverso alcuni gesti semplici ma efficaci. Si parla ad esempio dell’attenzione nei confronti dei rifiuti prodotti, insieme all’uso dei mezzi pubblici o delle biciclette (cicloturismo), piuttosto che delle automobili.

Inoltre, è bene soggiornare in hotel e resort ecologici, che spesso hanno accordi speciali con i produttori locali per la fornitura di alimenti a chilometro zero. In questo modo, si contribuisce allo sviluppo del territorio e della sua economia, rispettando la natura. Ma quali sono i reali benefici che può ottenere chi sceglie questo tipo di vacanza? In primo luogo il benessere che deriva da una vacanza a stretto contatto con la natura, cosa che comporta vantaggi sia fisici sia psicologici. In secondo luogo, il turismo green permette di scoprire alcune delle località più belle della Penisola, e garantisce un divertimento “slow” e rilassato.