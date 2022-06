Trovare una parola con iei, in qualsiasi posizione, e nella lingua italiana non è facile. Queste parole, infatti, sono poco usate, o comunque poco conosciute. Vi sono, tuttavia, diverse parole che contengono la sequenza alla fine della parola.

A parte il termine “miei“, infatti, vi sono diversi verbi che, coniugati al passato remoto, come “adempiei”, “compiei”, “empiei”, e molti altri.

Le parole che contengono “iei” sono più diffuse in altre lingue come per esempio in tedesco, in inglese, e in spagnolo.

Queste parole hanno significati ben precisi, e devono essere utilizzati nel giusto contesto affinché abbiano un senso compiuto.

Parole italiane iei: ecco quali sono e il loro utilizzo

In italiano vi sono diverse parole che contengono “iei”, come per esempio: miei, adempiei, empiei, compiei, riempiei, e ricompiei.

Il primo è un possessivo maschile e plurale, precisamente riferito alla prima persona singolare. Si utilizza sia come pronome, sia come aggettivo. Il suo impiego è per riferire che quegli oggetti sono miei e di nessun altro, oppure per parlare di oggetti in mio possesso.

Un esempio potrebbe essere: “Questi sono i miei libri”, se utilizzato come aggettivo, oppure, “I tuoi giochi sono più belli dei miei” se utilizzato come pronome.

Per quanto riguarda le parole “adempiei, “empiei”, “compiei”, “riempiei”, e “ricompiei”, si tratta di verbi coniugati al passato remoto.

Si utilizzano con i seguenti significati:

Adempiere: assolvere o eseguire qualcosa. Es: Adempiei con successo alla mansione.

empiere: compiere qualcosa; oppure colmare qualcosa. Si tratta di una forma arcaica, ormai poco usata. Es: Lo empiei di onori. Empiei il mio destino.

compiere: portare a termine, oppure avere termine. Es: Quel giorno compiei il mio nono anno di vita. Compiei una missione impossibile.

Tuttavia, quest’ultima forma oggi non viene più utilizzata. Compiei, infatti, è stato sostituito da compii. Lo stesso discorso vale per ricompiei, e per riempiei.

Qualche esempio di parola con iei in altre lingue

La sequenza “iei” è più comune in altre lingue, piuttosto che in italiano.

Per esempio, in spagnolo la troviamo nelle parole abreviéis (che voi abbreviaste), e in agraciéis (che voi adornaste).

In tedesco lo ritroviamo per esempio nelle parole Beieinander (insieme), e dreieinigen (triplicare).

Infine, in inglese si può ritrovare la sequenza iei in parole arcaiche, oggi non molto utilizzate.

Si tratta, dunque, di un suono non molto diffuso in questi tempi moderni, ma che comunque veniva utilizzato in forme di parole più antiche. Oggi, questa sequenza viene semplificata con “ie”, “i” o “ii”.