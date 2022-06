É importante controllare periodicamente il livello dell’olio motore, poiché guidare con un livello troppo basso di questo potrebbe farlo fondere. Il controllo dei livelli andrebbe fatto ogni mese, preferibilmente al mattino, quando la macchina è ferma da diverse ore.

Il controllo del livello dell’olio motore può essere fatto comodamente a casa, ed è un normale controllo di routine dello stato della macchina. Differente è la manutenzione che prevede il cambio dell’olio, e deve essere fatta periodicamente da mani esperte. Il cambio dell’olio si effettua ogni 15 mila chilometri per auto a benzina, e ogni 30 mila per i veicoli con motore a Diesel.

Durante il controllo dei livelli, nel caso l’olio risulti troppo basso, è necessario provvedere al rabbocco dello stesso per evitare danni gravi che potrebbero rovinare irrimediabilmente il motore.

Controllo livello olio motore: ecco come fare

Per controllare il livello dell’olio motore, occorre che il motore sia spento e freddo, e che la macchina sia ferma da un po’. Inoltre, l’automobile deve essere parcheggiata in piano, bloccata dal freno a mano.

Procedi quindi con l’apertura del cofano, e bloccalo con l’apposito sostegno affinché non si richiuda mentre effettui le operazioni di manutenzione.

Estrai dal suo vano l’asta di controllo livello, e puliscila con un fazzoletto di carta. Mentre fai questa operazione, indossa dei guanti protettivi. Infila nuovamente l’asta affinché si bagni di olio motore, ed estraila nuovamente per controllare il livello dell’olio. Se il livello si trova tra la tacca del minimo e del massimo non occorre fare alcun rabbocco, mentre se si trova al di sotto del livello minimo, occorre aggiungere olio motore.

Come fare il rabbocco

Nel caso in cui il livello si trovi al di sotto della tacca minima, occorre effettuare il rabbocco il prima possibile.

Innanzitutto, è necessario acquistare l’olio apposito per il modello del veicolo.

A questo punto, apri il tappo del vano di riempimento olio, e aggiungi la quantità necessaria. Prima di richiudere il tutto, controlla nuovamente il livello inserendo l’asta di controllo pulita. Se questa volta il livello si trova tra la tacca minima e quella massima, è possibile richiudere il tappo di riempimento, riporre l’asta, e chiudere il cofano.

Ricordati di controllare il livello periodicamente per non avere spiacevoli sorprese mentre sei alla guida, soprattutto se devi affrontare lunghi viaggi. Tieni sempre l’olio motore a portata di mano all’interno del veicolo, in quanto potrebbe servirti in qualsiasi momento.

Se non sei sicuro di quale olio acquistare, o di come effettuare il controllo, chiedi a qualcuno di più esperto di mostrarti, ma ricordati che è essenziale imparare questa operazione per la tua sicurezza.