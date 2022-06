Cucine contemporanee: proposte per ricavare spazio là dove sembra non essercene

In che modo la cucina contemporanea cambia il modo di fruire lo spazio e il nostro approccio con le stanze di una casa?

Il connubio perfetto tra cucina tradizionale, calda e confortevole a un passo dai vostri ricordi d’infanzia, e quella moderna, minimal e funzionale al 100%, è la cucina contemporanea. Un mix perfetto che combina il calore dei materiali e delle forme di una volta all’elevato design che offre la modernità.

La verità è che il mondo delle cucine contemporanee continua a cambiare ed evolversi per tenersi al passo con le esigenze abitative delle persone. Il ruolo stesso della cucina e della zona living è cambiato tanto, nel tempo, trasformandosi in qualcosa che fino a 10 anni fa era impensabile. Ecco, dunque, che una progettualità finalizzata alle proprie esigenze si fa sempre più importante. Da dove si comincia? Dallo spazio.

Lo spazio e le cucine contemporanee

Le cucine contemporanee sono il giusto ponte tra tradizione e modernità, e combinano soluzioni ingegnose e pratiche per la creazione di ambienti accoglienti, suggestivi e fatti per essere vissuti – non solo ammirati. La cucina perde le decorazioni inutili e abbandona il superfluo per trasformarsi, nella sua espressione contemporanea, in comodità e praticità. Ogni cosa trova il suo posto, e con l’organizzazione interna dei moduli c’è sempre spazio per tutto, e ogni ripiano è studiato per non creare dispersione.

Molto spesso i dettagli e le rifiniture, in questo senso, giocano un ruolo importante. Il tocco moderno si identifica in superfici lisce, maniglie a gola scavate nel legno e finiture metalliche lucide. Questi elementi trovano molto più calore e dolcezza nel legno decorato della cucina tradizionale, più morbida e dolce, dove le maniglie sporgono e offrono opportunità di decorazione e lusso. Un grande ritorno dell’ultimo periodo, per esempio, è la boiserie, che si adatta perfettamente al concetto di cucina contemporanea.

La cucina contemporanea è adatta ad ogni tipo di ambiente, e trova la sua massima espressione negli open space con isola. L’unico limite, come sempre, è lo spazio a disposizione e la voglia di sperimentare con novità. Questo genere di progetto si inserisce perfettamente sia in ambienti classici che moderni, e offre nuove opportunità di armonie e contrasti, senza rinunciare al minimo comune denominatore: la funzionalità.

Massimo focus sugli interni

Cosa si cela dentro le ante di una cucina contemporanea? Quali segreti può ospitare questo mix di stili? Gli esperti consigliano di rivolgersi all’attenzione per i dettagli che le soluzioni moderne e di design hanno da offrire. Indipendentemente dallo spazio a disposizione, le attrezzature interne negli armadietti e nei moduli possono creare uno spazio davvero sorprendente là dove una semplice mensola ne sprecherebbe.

I cesti estraibili di metallo, corredati per esempio con un’illuminazione interna a led, forniscono il confort necessario a rendere davvero essenziale ogni vano contenitore. E così non dobbiamo più abbandonare i moduli meno raggiungibili, relegandoli a oggetti che finiamo col dimenticarci di avere.