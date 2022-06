Come unire i pavimenti se si abbatte un muro

I progetti di ristrutturazione e rinnovamento comportano sempre la risoluzione di determinate problematiche. Una delle più comuni è quella di raccordare due pavimenti a seguito dell’abbattimento di un muro.

Si tratta di una soluzione piuttosto diffusa quando, ad esempio, vogliamo unire il soggiorno alla cucina per creare uno spazio unico. Come risolvere il problema della differenza di livello? Come aggirare quell’antiestetico stacco? In questo articolo proponiamo diverse soluzioni.

Come unire pavimenti di uguale livello

Fortunatamente, c’è più di un modo per rimediare alla traccia lasciata a terra dall’abbattimento del muro. E la soluzione non comporta necessariamente la sostituzione dell’intero pavimento, cosa piuttosto dispendiosa.

Raccordare due pavimenti di uguale livello è un’azione piuttosto facile, soprattutto se ci si trova in abitazioni di recente costruzione.

Il modo migliore di camuffare questa striscia consiste nell’applicare un inserto con funzione di raccordo, ottenendo un risultato estetico molto gradevole. Inoltre si tratta della soluzione più pratica e veloce per unire pavimenti uguali, specie se di uno stesso livello.

Questo inserto deve essere realizzato in un colore più chiaro di quello dei rivestimenti, in modo che non attiri troppo l’attenzione. E’ possibile anche combinare più listelli, a seconda dello spazio da riempire. Altrimenti, se si vuole creare un effetto di contrasto, si può scegliere un materiale completamente diverso, come ad esempio pietra o acciaio.

Come unire pavimenti di diverso livello

Se invece i pavimenti da raccordare sono uguali, ma presentano un piccolo dislivello, si può intervenire rimuovendone una parte, per poi posare nuovamente i vari elementi stendendo gradualmente il collante, creando un raccordo praticamente ‘invisibile’. Il collante deve essere steso in modo graduale appunto per creare una soluzione non percepibile.

E se i pavimenti da unire sono di materiali diversi? Supponiamo di dover raccordare il parquet del salone alla ceramica della cucina. Si può inserire nella parte mancante un inserto in un materiale simile a quello di uno dei due pavimenti, ad esempio delle piccole tessere di mosaico che richiamano lo stile della cucina.

Se si tratta di legno o marmo, sarà necessario intervenire preventivamente con un intervento di lamatura o piombatura, per levigare leggermente la superficie fino al punto di giunzione.

