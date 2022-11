Como: i negozi di compro oro segnano un aumento delle vendite

L’aumento dei prezzi delle bollette, dei beni di prima necessità con un’inflazione che sembra essere oltre il 9% su base annua, insieme all’aumento dei carburanti benzina e diesel, ha fatto sì che arrivare a fine mese per gli italiani con redditi bassi sia sempre più difficile.

Ecco che in molti sono costretti a dovere ricorrere alla vendita dei gioielli di famiglia per avere un po’ più di liquidità. Si parla infatti, di boom del compro oro, mentre minore successo sembrano riscuotere i monti di pietà.

Tra le migliori città italiane in cui sembra essersi verificato un vero e proprio aumento delle vendite dell’oro presso i compro oro della città, si colloca il comune di Como. Qui, secondo alcune stime condotte in merito, sembra che molti italiani siano dovuti ricorrere ai compro oro per ottenere liquidità e fare fronte alle spese.

Aumento delle vendite dei compro oro

La vendita dell’oro a Como e Milano sembra essere cresciuta in modo esponenziale. La tendenza di vendere oro a Como non è mai stata inosservata per gli esperti del settore, che sembra abbiano evidenziato un recente calo del prezzo all’oncia. Il ribasso non è semplice da mandare giù, soprattutto in chi vede la vendita di oro a Como come un’occasione per potersi togliere un debito o uno sfizio.

La tendenza sembra essere in aumento a seguito dell’incremento dei consumi di gas e luce, dell’aumento dell’inflazione, così come delle spese improvvise da dovere sostenere ad esempio per un matrimonio. Tutte queste spese spingono sempre più persone a rivolgersi ai compro oro. Se, anche tu stai pensando di vendere il tuo oro, allora potresti chiedere di fare delle valutazioni in modo da essere sicuro di fare un buon affare.

Perché cambia il valore dell’oro?

Il valore dell’oro cambia di continuo, sia durante il giorno che nel corso della settimana. L’oro è considerato un bene di rifugio ma ci sono momenti in cui è consigliabile evitare di fonderlo. La vendita presso uno dei compro oro a Como ti potrebbe aiutare ad ottenere un maggiore guadagno, se prima presti attenzione alle quotazioni. Puoi, infatti, ottenere più denaro se scegli una giornata in cui le quotazioni siano maggiori.

Per controllare le quotazioni, puoi collegarti su siti del settore come IlSole24Ore. Il prezzo dell’oro segue l’andamento di mercato, quindi, maggiore è la richiesta maggiore sarà il suo costo e viceversa. Il bene di rifugio ottiene maggiore valore in due momenti ben precisi: durante la guerra o in tempi di crisi. Verificando il prezzo nel corso della settimana e scegliendo il momento migliore per vendere, di sicuro potrai guadagnarci di più.

Come viene valutato l’oro?

Molti gioielli sono placcati in oro, ciò vuol dire che l’oro è solo esternamente e sotto forma di strato sottile. Se vendi un gioiello ti verrà valutato solo quello. Per capire quanti grammi ci sono davvero e se può essere conveniente o meno vendere, controlla i documenti del gioiello. Se non li possiedi, chiedi a un gioielliere o a chi ti rivolgi come compro oro a Como, per una prima valutazione.

Nella confezione del gioiello solitamente sono presenti certificati e documenti. Chi produce gioielli e orologi di marca è tenuto a fornire tutte le informazioni sui materiali, sulla provenienza del prodotto e su eventuali garanzie. Prima di vendere, devi essere in possesso di questi documenti oppure di una valutazione da parte di un esperto. Spesso si vende un gioiello in oro per una difficoltà momentanea, rinunciando talvolta a un ricordo importante. Per essere sicuri, chiedi a chi vendi il prodotto se vuole fonderlo o se intende rivenderlo. Se sei fortunato, in tempi migliori magari potrai riacquistare il tuo gioiello.