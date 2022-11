Milano è una città parecchio trafficata. Certo, è comoda per l’enorme quantità di mezzi pubblici disponibili, tra tram, bus, e metropolitana. Purtroppo, però, questi sono sempre affollati dall’enorme quantità di turisti e di pendolari che ogni giorno di recano nel capoluogo lombardo. Risulta quindi piuttosto scomodo dover viaggiare rimanendo appiccicato ad un perfetto sconosciuto. Allora si prova a ripiegare muovendosi a piedi, ma così facendo, si riesce a malapena a finire di visitare il centro in una giornata, rinunciando a visitare i numerosi musei anche nelle zone limitrofi.

Per muoversi a Milano, quindi, ci vorrebbe un mezzo comodo, agile, veloce, e che magari può evitare il traffico laddove consentito. Magari un piccolo scooter, di quelli di bassa cilindrata, e magari da poter prendere a noleggio.

Fortunatamente, all’interno della città vi sono numerosi servizi di Scooter Sharing, da poter lasciare e noleggiare quasi ovunque.

Vi sono diversi veicoli a disposizione, con prezzi piuttosto accessibili.

Scooter elettrico

Lo scooter elettrico è forse la soluzione migliore per muoversi a Milano. Le colonnine elettriche all’interno della città non mancano, si ricarica in fretta, e soprattutto non inquina.

Ha la stessa agilità degli scooter normali, anzi, forse è addirittura superiore.

Con CityScoot lo trovi facilmente sull’applicazione, lo prenoti e lo raggiungi in dieci minuti. Facile, no? Niente di più comodo per chi desidera visitare la città in un solo giorno, muovendosi in tutta libertà.

Il costo del noleggio è di 22 centesimi al minuto, con possibilità di accreditare 250 minuti con soli 55€.

Scooter sharing del comune di Milano

Sul sito del comune di Milano vi è la possibilità di prenotare facilmente il proprio scooter. Qui, vi è la possibilità di scegliere tra diversi operatori, ed accedere al servizio semplicemente.

Gli operatori a disposizione sono:

MiMoto

ZigZag

GoVolt

CityScoot

eCooltra

Acciona

Ognuno di questi propone un’offerta diversa, ed è situato in zone diverse della città metropolitana.

Il prezzi variano in base al tipo di scooter prescelto, ma solitamente prevedono tutti pagamenti al minuto. Il prezzo varia dai 20 centesimi al minuto, fino ai 50 centesimi.

Gli scooter possono essere presi presso una postazione registrandosi sul sito dell’operatore, oppure dall’applicazione. Possono essere utilizzati in maniera illimitata, e alla fine della giornata puoi parcheggiarlo al prossimo noleggio all’interno dell’area metropolitana.

In questo modo non sarai costretto a ritornare alla postazione di noleggio da cui lo hai preso. Nel caso la postazione dovesse essere piena, puoi comunque prenotare un’altra postazione nel noleggio più vicino a te.