Italia o America: dove si vive meglio?

Rispetto questa domanda, molte sono le personalità che si chiedono dove la qualità della vita sia nettamente superiore. L’Italia rispetto l’America può essere messa a confronto rispetto ai suoi vantaggi e svantaggi. In primo luogo si può fare ricorso ad un esempio pratico, legato alla vita di tutti i giorni: la guida autostradale per esempio è estremamente rigida, perché tutti i segnali sono fortemente rispettati. Gli infrange il codice della strada rischia persino il carcere in casi estremi. Questo avviene perché la legalità è fortemente seria negli USA e questo facilita notevolmente la convivenza delle persone per strada. Questo costituisce senza dubbio un punto a favore per gli Stati Uniti.

La protezione sociale e il lavoro: come funzione negli USA?

In America è in vigore un sistema fortemente meritocratico, perché se possiedi un’istruzione fare carriera permette oggettivamente di vivere meglio rispetto a come si potrebbe in Italia e, gli stipendi americani superano nettamente la soglia di quelli Italiani. Alternativamente perché in America non c’è alcun tipo di protezione sociale, perché lo stato non ha alcun interesse a garantire una certa protezione ai cittadini: se stai fisicamente male, nessuno è disposto a rimborsare lo stipendio, perché si lavora mediamente veramente tanto e, nel caso in cui il proprio lavoro non consentire un’assicurazione sanitaria, le cure mediche non sono garantite. Le ferie degli americani invece sono fortemente circoscritte, circa una settimana e mezzo per un anno.

Rispetto l’Italia, la disoccupazione in America è molto bassa, ed è molto difficile non riuscire a trovare un lavoro serio in America, perché la richiesta economica dell’America è molto alta e si è retribuiti in maniera più copiosa rispetto all’Italia. Per di più se si trova un buon lavoro, spesso le aziende pagano l’assicurazione sanitaria, che garantisce comunque degli ospedali molto più efficienti rispetto all’Italia.

La povertà e le opportunità

Chi viene etichettato come povero in America, è veramente povero e questo significa che se nasci all’interno di un contesto povero, vivrai una forte criminalità e disagi sociali. La criminalità in America è di fatto più diffusa rispetto all’Italia, anche se ultimamente le condizioni dei poveri nel nostro stato sono in leggero peggioramento.

Al di là del divario sociale, l’America costituisce la terra delle opportunità, perché puoi essere poco talentuoso, ma una semplice idea in America può arricchirti in pochissimo tempo, una qualità che in Italia è estremamente difficile a causa della complessa burocrazia. Il mondo americano è estremamente complesso da conoscere e indagare, per questo motivo in vista di un possibile trasferimento, visita il sito https://www.demaio-law.com/it e confrontati con esperti nel settore delle immigrazioni in America.