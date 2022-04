Pocoyo è un cartone per bambini in 3D, molto famoso negli stati uniti. Viene trasmessa anche nel Regno Unito e in Spagna. In Italia viene trasmesso su Rai2, Rai YoYo, e Cartoonito. Negli altri paesi, è comunque possibile vedere la serie animata su Netflix o alcune puntate su Youtube. Sul web e nelle edicole e negli store online, è inoltre possibile trovare gli album di Pocoyo da colorare per far divertire in modo creativo i piccoli spettatori.

La prima puntata di Pocoyo è stata pubblicata nel 2005, e la sua produzione è ancora in corso. In Italia è stato trasmesso per la prima volta nel 2006. Ad oggi sono stati trasmessi 234 episodi.

La serie è stata prodotta da Cartoon Network Studios, disegnato da David Cantolla, Luis Gallego, e da Guillermo García Carsi.

La serie animata

Pocoyo è un bambino in età prescolare, vestito con abiti e cappellino blu, che vive ogni giorno una nuova avventura.

Gli scenari del cartone sono molto semplici, su sfondo bianco, e con pochi oggetti intorno.

Pocoyo ha molti amici: Pato, un papero giallo con il cappellino verde, Elly l’elefantessa, una ballerina con lo zainetto celeste, Ronfotto e Ronfottino, due uccellini azzurri, padre e figlio, l’uno che passa il suo tempo a dormire e l’altro vivacissimo con un bruco per amico.

La fedele compagna di Pocoyo è Loula la cagnolina.

Pocoyo da colorare: dove si possono trovare i disegni

Per la gioia dei bambini i disegni da colorare di Pocoyo si possono trovare praticamente ovunque.

Già scrivendo “Pocoyo” su Google, ecco che compaiono un sacco di immagini diverse completamente bianche da poter stampare e utilizzare per il proprio passatempo creativo.

Se queste non dovessero bastare, si possono trovare nelle edicole, oppure su Amazon gli album dedicati da colorare.

Vi sono poi tantissimi siti che raccolgono le immagini della serie e ne permettono il download oppure di stamparli.

Si tratta di siti come stampaecolora.com, oppure portalebambini.it. Questi siti sono molto facili da trovare: sono infatti disponibili tra i primi risultati di ricerca di Google.

Queste immagini possono essere scaricate gratuitamente senza alcuna iscrizione, e possono essere utilizzati comodamente per far divertire i propri bambini.

Le immagini ritraggono i personaggi in pose diverse, oppure mostrano vere e proprie scene della serie animata. In questo modo, il bambino può, se lo desidera, giocare creando le sue personali avventure di Pocoyo, oppure ricreare una puntata che ha visto. O più semplicemente, può colorare il disegno per appenderlo nella sua stanza.