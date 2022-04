Spostarsi in Australia: come fare?

Spostarsi utilizzando l’aereo rappresenta il modo migliore per vivere le faticose distanze del continente australiano in poco tempo. Le numerose compagnie aeree nazionali, come per esempo Qantas o Jetstar, coprono tutte le capitali all’interno dello stato e le più importanti città regionali, agevolando il viaggiare tra le significative e simboliche destinazioni dell’Australia. La concorrenza tra le tante compagnie aeree offre l’opportunità di utilizzare di tariffe altamente agevolanti, soprattutto se si prevede una notevole anticipazione. Il continente ha una discreta rete di strade ben gestita e garantisce alcuni dei viaggi su strada tra più belli al mondo. Quando si affrontano viaggi su lunghe tratte, nel continente si troveranno punti di sosta e stazioni di servizio con intervalli regolari. È inoltre possibile incrociare società per il noleggio di auto all’interno principali aeroporti e nei centri urbani più importanti, quindi: affitta un’auto o una motocicletta e inizia il tuo viaggio.

I trasporti pubblici

Viaggiare in Australia significa viaggiare per la città con i mezzi pubblici e gli autobus turistici “hop-on hop-off”. Questi sono i servizi economici (i bambini generalmente pagano un canone di passaggio) e possono condurti in tutte le più importanti attrazioni senza il fastidio di dover trovare un posto in cui parcheggiare. Diversi servizi, come per esempio il City Circle Tram di Melbourne, sono totalmente gratis. A Sydney invece esistono limiti alle tariffe di trasporto settimanali, motivo per cui non si pagherò mai più della tariffa settimanale più alta, al di là dalla frequenza con cui viene utilizzata la rete di trasporto. La maggior parte di tutti gli autobus, metropolitane e tram ospita carrozzine, questo li rende una valida opzione per gli spostamenti.

Muoversi in treno o in traghetto?

Per viaggiare in Australia sono messi a disposizione degli incredibili incredibili spostamenti in treno, come l’Indian Pacific, che si muove all’interno dell’intero continente garantendo comfort e un’atmosfera drammatica e nostalgica. L’Indian Pacific si muove concretamente tra Sydney e Perth, sostando nelle città di Broken Hill e Adelaide; il famosissimo Ghan viaggia tra Adelaide e Darwin, passando il Red Centre australiano. Per chi ama le onde invece si attesta lo Spirit of Tasmania, il quale amministra un servizio spostamento notturno per passeggeri e veicoli tra Melbourne e Devonport, direttamente in Tasmania con servizi integrati nei periodi di massimo splendore. I traghetti SeaLink uniscono Cape Jervis nel South Australia e Kangaroo Island diverse volte durante il giorno. Rispetto a quanto riportato, intraprendere un viaggio di nozze in Australia per mezzo dell’intermediazione di Travel Design, non sembra affatto una proposta poco allettante, specialmente in vista della bella stagione e della possibilità di viaggiare di nuovo e in sicurezza.