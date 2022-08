Come sfruttare gli ombrelli per scopi pubblicitari

Gli ombrelli sono un prodotto tradizionale davvero versatile, un oggetto indispensabile nella quotidianità, ma che può essere utilizzato con successo anche a scopi pubblicitari. In particolare, gli ombrelli personalizzati con logo stampato sono un’idea originale ed efficace per le attività promozionali, uno strumento con molteplici impieghi nelle campagne pubblicitarie.

Si tratta di un prodotto utile, non un semplice gadget promozionale, infatti qualsiasi persona usa un ombrello per ripararsi dalla pioggia o dal sole, offrendo la possibilità alle aziende di investire in un oggetto pubblicitario realmente utilizzato dalle persone. Inoltre, gli ombrelli con logo durano a lungo, garantiscono un’elevata visibilità del messaggio pubblicitario e un’ampia superficie da personalizzare.

Gli ombrelli pubblicitari si possono adoperare per promuovere il brand e aumentare la notorietà del marchio, oppure per pubblicizzare prodotti e servizi in modo efficiente e creativo. Si possono impiegare anche come regalo brandizzato per dipendenti e clienti, oppure come omaggio da distribuire durante eventi, fiere e manifestazioni di settore, per stringere nuovi contatti e acquisire clienti in target con il proprio business.

Quale ombrello personalizzato acquistare a fini promozionali?

Chi desidera acquistare un ombrello promozionale di qualità a prezzi bassi può rivolgersi ai professionisti di Schirmmacher, azienda specializzata in grado di offrire diversi tipi di ombrelli pubblicitari. In particolare, nell’e-commerce schirmmacher.it si possono trovare vari modelli di ombrelli personalizzabili con la stampa del logo, con struttura tradizionale o pieghevole, assistenza diretta e designer 3D esclusivo.

Per chi dispone di un budget ridotto ci sono gli ombrelli economici, da customizzare con la stampa di una foto o del simbolo grafico del proprio business, altrimenti è possibile optare per gli ombrelli premium realizzati con materiali pregiati, una soluzione ottimale per valorizzare l’identità aziendale. È possibile personalizzare ombrelli piccoli e leggeri da portare sempre con sé, oppure ombrelli XXL di grandi dimensioni per proteggere dalla pioggia due persone.

Altri modelli utili a fini pubblicitari sono gli ombrelli catarifrangenti, un ottimo regalo promozionale per camminare in strada in sicurezza anche di sera e di notte, altrimenti con gli ombrelli ecologici personalizzati è possibile associare il proprio brand all’ecosostenibilità. Per una campagna pubblicitaria particolare si possono preferire gli ombrelli speciali, caratterizzati da forme e linee originali che consentono di distinguere il proprio marchio dalla concorrenza con un oggetto promozionale insolito.

Una volta scelto l’ombrello pubblicitario giusto bisogna decidere le opzioni di personalizzazione, dal colore adatto all’attività pubblicitaria da realizzare alla posizione della stampa. La customizzazione può avvenire con l’inserimento del logo, di uno slogan o una grafica particolare, personalizzando uno o più spicchi della calotta o l’intera superficie. Inoltre è possibile aggiungere dettagli unici, come un’incisione sul manico o un adesivo con stampa 3D.

Come scegliere l’ombrello pubblicitario personalizzabile giusto

Nella scelta dell’ombrello promozionale adatto alle proprie strategie pubblicitarie bisogna considerare alcuni aspetti importanti. Innanzitutto, è possibile optare per un ombrello classico o ad asta, un modello che protegge meglio dalla pioggia in quanto la calotta è leggermente più grande e dispone di una struttura più robusta. In alternativa, l’ombrello pieghevole è più leggero e pratico, con dimensioni ridotte che consentono di portalo ovunque con facilità.

Il telaio dell’ombrello pubblicitario può essere in acciaio, fibra di vetro, legno o alluminio, materiali diversi con differenti performance in termini di peso, stabilità e aspetto estetico. I tessuti usati per la calotta, invece, possono essere in nylon, poliestere o cotone, i primi altamente impermeabili mentre il cotone è meno idrorepellente e lievemente più pesante. L’ombrello può avere una forma rotonda (la più comune), oppure quadrata o particolare come gli ombrelli a forma di cuore.

Un’altra caratteristica da valutare sono le dimensioni dell’ombrello promozionale, considerando che il diametro standard della calotta è di 100-105 cm, mentre per un ombrello adatto a due persone si arriva a 130-140 cm. Il meccanismo di apertura può essere manuale, semi-automatico o completamente automatico, con manici in legno, in plastica o in alluminio dalle forme e dimensioni più variate.

Tutti questi dettagli devono essere analizzati con attenzione per essere sicuri di scegliere l’ombrello pubblicitario giusto, con il quale ottimizzare le proprie strategie di marketing creando campagne promozionali originali e creative, che rimarranno il vero differenziale come spiegato recentemente in un nostro articolo. Ad ogni modo, per prendere la decisione corretta bisogna sempre tenere conto delle esigenze dei destinatari dell’ombrello personalizzato, del budget a disposizione e dello stile più adatto all’immagine del proprio brand.